En son açılan sınır kapısı 2022: En son açılan sınır kapısı olan Van sınır kapısı adı nedir?

2022 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sorulan soruların doğru yanıtları için araştırmalarına başladı.

VAN SINIR KAPISININ ADI NEDİR?

KPSS'de adayların takıldığı ve internette gündem olan "Van sınır kapısının adı nedir" sorusunun cevabı "Kapıköy Sınır Kapısı" olacaktı.

Kapıköy Sınır Kapısı, Türkiye ile İran arasında yer alan sınır kapısıdır. 16 Nisan 2011 tarihinde açılan sınır kapısı Van'ın Saray ilçesinde bulunmaktadır. İran sınırındaki sınır kapısı ise Hoy-Razi Sınır Kapısıdır. Kapıköy Sınır Kapısı Ulusal ekonomiye özellikle de yakın bölgelere ekonomik anlamda önemli katkıları vardır.

Diğer merak edilen sorular arasında Doğu Anadolu Gözlemevi sorusuydu.

''Doğu Anadolu'da yer alan 3170 metre yükseklikteki Türkiye'nin en büyük gözlemevi'' sorusu en çok araştırılan sorular arasında yerini aldı. Peki, Doğu Anadolu Gözlemevi sorusu cevabı nedir? İşte 2022 KPSS'de sorulan Türkiye'nin en büyük gözlemevi sorusunun cevabı…

KPSS SORUSU: DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ SORUSU CEVABI NEDİR?

2022 KPSS Lisans Sınavı'nda sorulan Doğu Anadolu'da yer alan 3170 metre yükseklikteki Türkiye'nin en büyük gözlemevi sorusu gündem oldu. ÖSYM henüz cevap anahtarını yayınlamadı. Ancak sorunun doğru yanıtı belli oldu.

DOĞU ANADOLU'DA YER ALAN 3170 METRE YÜKSEKLİKTEKİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÖZLEMEVİ

CEVABI: Doğu Anadolu'da yer alan 3170 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin en büyük gözlemevi "Doğu Anadolu Gözlemevi" olmaktadır.

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Türkiye'nin Erzurum ilinde yer alan astronomik gözlemevidir. Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki 3.170 metre (10.400 ft) yüksekliğe sahip bir tepede 2012'de inşa edilmeye başladı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen gözlemevi, 4 metre (13 ft) çapıyla Türkiye'nin en büyük ve ilk kızılötesi teleskobuna ev sahipliği yapan gözlemevi yakın zaman içerisinde açıldı.

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