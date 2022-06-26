En iyi detoks sağlıklı beslenme! Detoks yapan besinler

Detoksifikasyon organizmanın kendisine zararlı olan toksik maddelerden arınması anlamına gelir. Vücudumuz terleme, idrar yapma, dışkılama, solunum ve safra oluşumu ile bedende normal metabolizma süreçleri sonucu oluşan toksinlerden arınmaktadır. Detoks, Organların düzenli çalışmasını sağlar.

Havaların ısınmasıyla birlikte hızlı kilo verme ve detoks programları gündeme geliyor. Bilinçsizce yapılan kilo verme girişimlerinin vücudun fizyolojik yapısını bozabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Hızlı kilo vermek ve vücudu arındırmak için aslında detoks yapmaya gerek yok. Sağlıklı, dengeli ve çeşitli beslenme şeklini sürdürülebildiğimiz sürece, vücudumuz detoksifikasyonu sağlıyor ve dolayısıyla bağışıklık sistemimizi de canlı tutuyoruz” açıklamasında bulundu.

İnsan vücudunda doğal olarak gerçekleşen hücresel bir detoksifikasyon mevcut. Özellikle karaciğer, böbrekler, deri ve sindirim sistemi yoluyla toksik maddelerin işlenerek vücuttan atıldığını hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Çeşitli enzim, hormon, antioksidanlar, makro ve mikro besin öğeleri ile daha birçok ajan toksik maddeleri vücuttan uzaklaştırıyor. Eğer bu ajanlar yetersiz gelirse vücudun toksik yükü artar ve çeşitli semptomlar görülebilir. Dolasıyla kendi detoks sistemimizi korumanın yollarını bulmalıyız” dedi.

Düşük kalorili popüler detokslar sağlığı bozabilir

Vücudun detoks sistemini yetersiz hale getiren etmenler arasında; hareketsizlik, stres, yetersiz ve dengesiz beslenme, doğal veya organik üretilmeyen gıdaların tüketimi, plastik kullanımı ve çevresel kirliliğin ilk sıralarda sayılabildiğine dikkat çeken Tuba Örnek, “Bu olumsuz koşullar hayatımızdayken; sadece birkaç gün içilen sebze suları, ticari detoks ürünlerinin kullanımı ve bunlarla bağırsak boşaltma işlemleri, kilo verdirmeyi vadeden düşük kalorili popüler diyetler yapmak gibi adımlar ya hiç fayda sağlamaz ya da çok kısa süreli faydalar sağlamaktan öteye geçemez. Hatta zaman zaman zararları bile görülebilir” uyarısında bulundu.

Vücuda detoks yapan yiyecekler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, vücudun kendi geliştirdiği detoksifikayona destek olmak ve zararlı madde alımını minimize etmek için 10 öneride bulundu:

-Stresi gerekirse bir destek alarak yönetmeyi öğrenin.

-Çevresel kirlilikten mümkün olduğunca uzak durun.

-Gıda güvenliğine dikkat edin. Katkı maddesi eklenmiş hazır paketli ürünleri tüketmeyin.

-Şekerli yiyecek ve içeceklerden ve sigaradan uzak durun.

-Konserve yiyeceklerden (örneğin et, balık) uzak durun, plastik şişelerden su içmeyin, yüksek asitli yiyecekleri sınırlandırın.

-Sebze-meyveleri tarım ilaçları ve bakterilerden arındırmak için sirkeli suda bekletip iyice yıkayın. Kabuklarını soyun, marul, lahana gibi bazı besinlerin dış yaprak katmanını mutlaka çıkarın.

-Yemekleri çelik veya emaye kaplı döküm tencerelerde pişirin. Saklama kabı olarak plastik değil cam kaplar kullanın.

-Hayvansal besinler seçerken yağsız kısımlarını seçin. Organik yetiştirilen hayvansal ürünleri tercih edin. Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etlerden uzak durun.

-Ağır metal içeriği yüksek olan midye ve karides gibi deniz mahsullerini tüketmeyin.

-Bol su için.

Detoks açısından zengin besinler

Lifli gıdalar detoks kaynağıdır. Kiraz sapı çayı mükemmel bir doğal detoks içeceğidir.

Lif ve antioksidan içeriği zengin olması açısından tüm bitkiler önemli. Bunların başında ise; turpgiller, lahana, brokoli, karnabahar, zerdeçal, üzüm, yaban mersini, enginar, zeytinyağı, omega 3-balık yağı, avokado, zencefil, karabiber, kırmızı pancar, yeşil çay, brokoli, karanfil, biberiye ve sarımsak geliyor.

Sebze ve meyvelerin kırmızı, mor, turuncu, sarı, yeşil renkleri bize antioksidan varlığını gösterir. Bol ve çeşitli tüketilmeli.

Hayvansal ürünlerin de kolin, karnitin, koenzim Q10 gibi içeriklerinin detoksifikasyonda yer aldığını unutmayın.

Kilo vermek için detoks suyu nasıl yapılır?

Yapılışı: Bir sürahinin içerisine su, dilimlenmiş elma ve tarçını koyun ve karıştırın. Hazırladığınız detoks içeceğini gün boyunca tüketin. Yapılışı: Sürahinin içerisine elinizle parçaladığınız nane yaprakları, su ve dilimlenmiş limonları ekleyin. 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra içebilirsiniz.