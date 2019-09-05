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En güzel üzüm seçildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen Üzüm ve Biber Festivali kapsamında gerçekleştirilen üzün yarışmasında en güzel üzüm seçildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:15
En güzel üzüm seçildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen Üzüm ve Biber Festivali kapsamında gerçekleştirilen üzün yarışmasında en güzel üzüm seçildi.


İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm Mahallesi’nde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Üzüm ve Biber Festivali kapsamında üzüm yarışması gerçekleştirildi. Festivalin açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.


Festivalde konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Bakbak, "Kentte üretilen üzüm miktarı Türkiye’de ki sofralık üzümün yüzde yetmişini oluşturuyor, Türkiye ‘de 4 milyon ton üzüm üretiliyor ve bunun 117 bin tonu Gaziantep İslahiye’de yetişiyor" dedi.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak ise, İslahiye ilçesine büyükşehir belediyesi olarak, 170 milyon TL’lik yatırım yapıldığını hatırlatarak, yöre üzümünün tanıtılmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.


Konuşmaların ardından konuklara üzüm suyu ve geleneksel üzüm pekmezi ikram edildi. "En Güzel Üzüm" yarışmasının da gerçekleştirildiği festivalde, en iyi üzümü yetiştiren 3 üreticiye altın verildi.Festivalin ilk gününde ses sanatçısı Ayaz Erzen de sahne aldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:15
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