En güzel çocuk isimleri | Çocuğa konulanacak en güzel isimler

Çocuklar anne ve baba için büyük bir nimettir. Anne ve baba Yüca Allah’ın kendilerine böyle bir nimeti verdiği için her daim şükür etmelidir. Zira çocuklar anne ve babası için Yüce Allah'ın kendilerine bahşettiği en büyük ve en faydalı nimetlerden biridir. Çocuklar dünyaya gelir gelmez anne ve babalar, bebeklerine ne isim koyacağının telaşına düşer. Çünkü çocuklara güzel isim koymak Peygamberimizin tavsiyesidir. Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur. "Çocuğun baba üzerindeki hakkı, ona güzel isim koyması, onu iyi eğitmesi ve doğru bir işe koymasıdır." Peki çocuğa konulacak en güzel isimler hangileri, en güzel çocuk isimleri neler? Erkek çocuğa konulacak en güzel isimler, kız çocuğuna konulacak en güzel isimler.

Resulullah (s.a.v) buyurmuştur: "Çocukları sevin, onlara karşı şefkatli olun, onlara verdiğiniz sözü harfiyen yerine getirin; çünkü çocuklar, sizin onlara rızk verdiğinizi sanırlar. İmam Ali (a.s) buyurmuştur: "Çocuklarınıza Peygamber'i (s.a.a), Ehl-i Beyti'ni (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) ve Kur'an okumayı sevdirin." Resulullah (s.a.v) buyurmuştur: "Çocuklarınıza değer verin, güzel ahlâk öğretin ve onlar için Allah'tan bağışlanma dileyin."

İşte en güzel çocuk isimlerinden bazıları

Havva, Adem, Ravza, Fettah, Mervenur, Galib, Huriye, Haris, Cemile, Cumali, Mevhibe, Necmeddin, İsmet, Tayyibe, Tayyip Hamide, Hidayet, Gülsüm, Nureddin, Sevde, Talha, Hümanur, Hayrullah, Nazmiye, Hüsameddin, Ümame, Süleyman, Edibe, Salih, Ayşenur, Emre, Sakine, Saki, Safiye, Ragıb, Gülistan, Haluk, Gülay, Fazlullah, Hanife, Hasan, Nimet, Abdüssettar, Leyla, Rıdvan, Firdevs, Mahmud, Bahar, Enis, Sema, Ergün, Hayriye, Mustafa, Cemile, Davud, Nimet, Memduh, Nurşen, Bahadırhan, Nurhayat, Fırat, Şakire, Faruk,