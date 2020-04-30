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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:05:28 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,79 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 0,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,64 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,520658 -0,79
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 667,807502 -0,67
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,851151 -0,64
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030783 -0,57
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,472438 -0,50
HSBC Portföy Altın Fonu 3,265811 -0,38
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054663 -0,32
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032272 -0,32
İş Portföy Altın Fonu 0,042092 -0,31
Deniz Port. Altın Fonu 0,047081 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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