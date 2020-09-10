En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,45 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,23 ile "VEM Birinci Değişken EYF" ve yüzde 0,18 ile "ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014462
|-0,45
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,042902
|-0,23
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048537
|-0,18
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,08868
|-0,15
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,085591
|-0,14
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,020308
|-0,12
|VEM Pera 3 Değişken Grup EYF
|0,01871
|-0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010788
|-0,11
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,020189
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027396
|-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)