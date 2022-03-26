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Spor Emre Mor'dan yıldız adaylarına altın öğüt!
Spor

Emre Mor'dan yıldız adaylarına altın öğüt!

Fatih Karagümrük'te küllerinden doğan Emre Mor, "Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bundan sonra geleceğe pozitif bakmak lazım." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 15:01:00 - 2022-03-26 15:05:02
Emre Mor'dan yıldız adaylarına altın öğüt!

Fatih Karagümrük'te küllerinden doğan Emre Mor, "Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bundan sonra geleceğe pozitif bakmak lazım." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yıldızı yeniden parlayan Emre Mor, son haftalarda adından sıkça söz ettiriyor.

Bu sezon Karagümrük formasıyla 22 maça çıkan oyuncu 5 gol 2 asistlik bir performans gösterdi.

Teknik driektör Volkan Demirel ile kendini bulan oyuncu Kayserispor maçında hat-trick yapmıştı.

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTERİM"

Emre Mor, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Mor açıklamalarında, "Umut edersiniz beklersiniz, beklentiye girmemeiştim. Çok iyi performanslardan sonra çağrılacağımı düşünüyorum. A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum.Şartlar olursa Avrupa'da oynamak isterim.

"BULUNDUĞUM YERDEN ÇOK MUTLUYUM"

Bulunduğum yerde çok mutluyum, Avrupa'da doğru bir zaman oluşursa değerlendirmek isterim. Lucaz Bıglıa disipliniyle beni çok etkiledi. Futbolda idolüm hep Ronaldo olmuştur.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM SAHA DIŞINDA DOĞRU İNSANLARLA OLMAMAK"

Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bundan sonra geleceğe pozitif bakmak lazım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim. Bana çok güvenen başkan Süleyman Hurma buraya gelmemde önemli rol oynadı.

Geçmişimde çok fazla hata yaptım. Belki bugüne kadar en iyi çocuk değildim ama şu an yapmam için ikinci bir şansım var." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ömer

Menejerler çocuğu bitirdi...

Kasım

O tren kaçtı artık.
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