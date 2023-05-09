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Medya Emre Kongar "yuh" dedirtti! Sen şaşırdın mı bey amca
Medya

Emre Kongar "yuh" dedirtti! Sen şaşırdın mı bey amca

Yeniakit Publisher
2023-05-09 13:15:00 - 2023-05-09 13:26:51
Emre Kongar "yuh" dedirtti! Sen şaşırdın mı bey amca

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, Mehmetçiğe kurşun sıkan PKK’nın siyasi kanadı HDP ile kol kola seçimlere giren Millet İttifakı’nın “sevginin dili”ni temsil ettiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, Mehmetçiğe kurşun sıkan PKK’nın siyasi kanadı HDP ile kol kola seçimlere giren Millet İttifakı’nın “sevginin dili”ni temsil ettiğini ileri sürdü. 

Halkı provoke eden, yalan ve iftiranın dibine vuran, terör örgütü üyeliğinden yargılanan isimlere “özgürlük” vaat eden muhalefetin Türkiye’ye aydınlık getireceğini iddia eden Kongar, “Senin kafan mı güzel bey amca” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Sevginin dili dostluk üretir... Nefretin dili düşmanlık üretir...

Hangisini seçersiniz?

***
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Sevginin eli çiçek verir...

Nefretin eli kurşun sıkar...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin dili şarkı, türkü söyler...

Nefretin dili küfür, hakaret eder...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin eli mutluluk verir...

Nefretin eli mutsuzluk üretir...

Hangisini seçersiniz?

(…)

Sevginin dili “Her şey çok güzel olacak” diyor...

Nefretin dili “Bu baskı artarak devam edecek” diyor...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin eli aydınlatır...

Nefretin eli karartır...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin dili ve eli hukuka saygılıdır, hakkı teslim eder, adildir...

Nefretin dili ve eli haksızdır, hukuksuzdur, adaletsizdir...

Hangisini seçersiniz?

***

MİLLET İTTİFAKI, SEÇİM KAMPANYASINDA SEVGİNİN ELİNİ VE DİLİNİ KULLANIYOR...

CUMHUR İTTİFAKI, SEÇİM KAMPANYASINDA NEFRETİN ELİNİ VE DİLİNİ KULLANIYOR...

HANGİSİNİ SEÇERSİNİZ?

***

MİLLET İTTİFAKI’NIN LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU SEVGİNİN ELİNİ VE DİLİNİ TEMSİL EDİYOR...

CUMHUR İTTİFAKI’NIN LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN NEFRETİN ELİNİ VE DİLİNİ TEMSİL EDİYOR...

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