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Spor Emre Çolak kadro dışı bırakıldı
Spor

Emre Çolak kadro dışı bırakıldı

Fatih Karagümrük'te oynayan Emre Çolak, iki hafta sonra Galatasaray'la yapacakları mücadeleden önce, gönlünün Galatasaray'ın şampiyon olmasından yana olduğunu söyledi. Ayrıca Çolak, sosyal medyada sarı kırmızılı kulübü öven bir paylaşım yaptı. Emre Çolak mesajı gündem olurken, Karagümrük oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 13:54:00 - 2021-03-31 13:58:48
Emre Çolak kadro dışı bırakıldı

Fatih Karagümrük, dün verdiği röportajda şampiyonluk için gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu söyleyen ve akşam saatlerinde de 4 yıldızlı paylaşım yapan ve ardından silen Emre Çolak'ın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

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