Emre Belözoğlu'ndan sürpriz itiraf! Yer yerinden oynayacak...

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a teknik direktörlüğü için sürpriz itiraf geldi. Genç çalıştırıcı, "Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem" ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de 33. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir, hakem Halil Umut Meler yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Bu maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Galatasaray oldu. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 45+8'de penaltıdan Mauro Icardi attı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Emre Belözoğlu şu ifadelerde bulundu:

"50 bin kişi önünde Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Biz bu kadar bekleyen takım değiliz. Merkez öndeki iki oyuncumuz çok rahat bıraktı. İlk 20 dakika oyun Galatasaray'ın istediği gibi gitti. Sonra pozisyonlar vermedik, pozisyonlar aradık. Avantajlı skoru bulabilirdik. Hamleler yaptık ama oyun geriye gitti. Her oyuncunun istemesi lazım, biz isteyeceğiz. Rakip Galatasaray bile olsa istediğimiz sonuçla ayrılamıyorsak, hepimizin payı var. Tabii ki sorumluluk bende. Savunma takımı değiliz, çocuklar elinden geleni yaptı. Ofansif olarak daha iyi olabilirdik. Yola devam edeceğiz."

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Takımın durumu hakkında genç teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:

İlk 4 için şansımız var. Türkiye Kupası'nı da almak istiyoruz. 49. maçımızı oynuyoruz, Avrupa kupası oynayan takımlar zorlanıyor. Avrupa'da oynayıp bizden daha kötü durumda olanlar var."

Belözoğlu ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Fenerbahçeli Emreyim ama hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti. Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem."