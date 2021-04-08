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Spor Emre Belözoğlu'ndan Pelkas sürprizi
Spor

Emre Belözoğlu'ndan Pelkas sürprizi

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Emre Belözoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. İlk 11'de başlaması beklenen Pelkas, Malatya'ya karşı yedek kulübesinde maça başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 19:26:00 -
Emre Belözoğlu'ndan Pelkas sürprizi

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kazandığı haftada Yeni Malatyaspor'u mağlup edip zirve takibini sürdürmek istiyor. Deplasmanda mutlak 3 puan parolasıyla maça çıkan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi.

Pelkas kesik yedi

Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor deplasmanında Dimitris Pelkas'ı ilk 11'de tercih etmedi. Pelkas'ın yerine İrfan Can Kahveci ilk 11'de şans buldu. Fenerbahçe'de bu sezon 23 Süper Lig maçına çıkan Pelkas, 22 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yunan futbolcu, sadece sakatlık sonrası Göztepe karşılaşmasına yedek başladı ve oyuna sonradan dahil oldu.

Belözoğlu'ndan açıklama

Dimitris Pelkas'ın yedek kalması hakkında konuşan Emre Belözoğlu "Oynamak istediğimiz bir oyun var ve bunu çok uzun süremiz olmadığı için fazla pratik edemiyoruz. Her maçın ayrı taktiği var. Oyun anlayışımıza göre bir senaryo bekliyoruz ve böyle 11 kuruyoruz. Her oyuncumuz değerli." açıklamasını yaptı.

İlk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Mustafa, Acquah, Zuqui, Fofana, Adem Büyük, Tetteh

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Valencia, Pelkas, İrfan Can, Samatta

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