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Spor Emre Belözoğlu ağza alınmayacak sözlerle koridoru inletti
Spor

Emre Belözoğlu ağza alınmayacak sözlerle koridoru inletti

Yeniakit Publisher
2023-04-24 22:00:00 -

Geçtiğimiz ay Beşiktaş maçından sonra 'Benim anneme, eşime dakikalarca hakaret ettiler. Kimsenin elini tutmamış bir annem ve eşim var' diye açıklama yapan Emre Belözoğlu, Giresunspor maçından sonra aileye yönelik ağza alınmayacak sözler sarf etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı locadan takip etti.

Avaz avaz bağırdı

Maçın ardından sosyal medyaya düşen görüntüler gündemi altüst etti. Belözoğlu'nun ağır hakaretleri, loca kapısının önünde bekleyen bir taraftarın kamerasına yansıdı. Bir taraftar, genç teknik direktörün avaz avaz bağırarak hakaret ettiği anları kayda aldı. Loca kapısının açılmasıyla kayıt noktalandı.

Beşiktaş maçında sitem etmişti

Belözoğlu, geçtiğimiz ay Beşiktaş'la oynadıkları maçtan sonra "Benim anneme, eşime hakaret ettiler. Eşim maça gelmişti. Efendilik ve şeref sloganları bu kadar basit olmamalı. Benim kimsenin elini tutmamış bir annem ve eşim var. Bizde şeref fazlasıyla var" sözleriyle hakaret içerikli tezahürat yapan Siyah-Beyazlı taraftarlara tepki göstermişti. Belözoğlu, benzer hakareti bu kez bir başkasına karşı söyledi.

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