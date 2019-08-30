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Emniyet'te yeni atamalar! 42 müdürle polis amirinin yerleri değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 42 polis müdürü ile emniyet amiri başka illere tayin edilirken 5 müdür ve emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:07
Emniyet'te yeni atamalar! 42 müdürle polis amirinin yerleri değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 ikinci sınıf, 15 üçüncü sınıf, 10 dördüncü sınıf polis müdürü ile 12 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı. Başka illerden ise 1 üçüncü sınıf, 2 dördüncü sınıf polis müdürü ile 2 emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

İl emniyet müdür yardımcılarından Alper Karalı'nın Hatay'a, Erkan Karalı'nın Van'a, Serdar Çelebi'nin Kocaeli'ye, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Tunç Kuş'un ise Artvin'e tayin olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 23 Temmuz'da il emniyet müdürlüklerine bildirilen terfi listelerinde ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 20 üçüncü sınıf ve 32 dördüncü sınıf polis müdürü bir üst rütbeye, 10 emniyet amiri dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne, 14 başkomiser de emniyet amirliğine terfi etmişti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:07
  1. Van
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Artvin
  6. Emniyet Genel Müdürlüğü
  7. atama

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