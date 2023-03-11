  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Emlak Katılım Balıkesir şubesini hizmete sundu
Ekonomi

Emlak Katılım Balıkesir şubesini hizmete sundu

Emlak Katılım, yeni şubesini Balıkesir’de hizmete sundu. Banka, toplamda 87 şubeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 11:01:00 -
Emlak Katılım Balıkesir şubesini hizmete sundu

Emlak Katılım yıl sonunda şube sayısını 120’ye çıkarmayı hedefliyor.

Banka, müşterilerine önemli imkânlar sunuyor. EFT-Havale, FAST gibi işlemler için ücret talep etmiyor. Dijitalleşmeyi odağa alarak yenilikçi çözümler üretmeye çalışan Emlak Katılım, CepPOS ürünüyle öne çıkıyor. Sektöre kazandırdığı ürünlerle hizmet kalitesini geliştirmeye devam eden banka, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı’yla da dikkat çekiyor.

En fazla 3 aylık vadeyle kullandırılacak bu hesap kur koruma desteği sağlıyor. Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı’nı açmak isteyen müşteriler, mobil şube üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23