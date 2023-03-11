Emlak Katılım Balıkesir şubesini hizmete sundu
Emlak Katılım, yeni şubesini Balıkesir’de hizmete sundu. Banka, toplamda 87 şubeye ulaştı.
Emlak Katılım yıl sonunda şube sayısını 120’ye çıkarmayı hedefliyor.
Banka, müşterilerine önemli imkânlar sunuyor. EFT-Havale, FAST gibi işlemler için ücret talep etmiyor. Dijitalleşmeyi odağa alarak yenilikçi çözümler üretmeye çalışan Emlak Katılım, CepPOS ürünüyle öne çıkıyor. Sektöre kazandırdığı ürünlerle hizmet kalitesini geliştirmeye devam eden banka, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı’yla da dikkat çekiyor.
En fazla 3 aylık vadeyle kullandırılacak bu hesap kur koruma desteği sağlıyor. Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı’nı açmak isteyen müşteriler, mobil şube üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebiliyor.