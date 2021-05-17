Mayıs ayının sonu yaklaşırken pek çok kişi emlak vergisinin ne zaman nasıl ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, emlak vergisi nasıl hesaplanır?

Emlak vergisi son ödeme tarihi | İnternetten emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi iki taksit olarak ödeniyor. İlk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021’de sona erecek. Emlak vergisi 2.taksitlerinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi belediyelerden, banka şubelerinden, internet bankacılığından ya da e devlet üzerinden ödenebiliyor.

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Emlak vergisi nedir?

Kişinin sahip olduğu arsa ya da bina üzerinden alınan vergi türüne emlak vergisi denir.

Emlak vergisi ne zaman ödenir?

Emlak vergisi yılda iki taksit olarak ödeniyor. Arzu edenler tek seferde de emlak vergisi ödeyebilir. Emlak vergileri belediyelerden ya da online olarak ödenebiliyor.