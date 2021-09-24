Emlak krizi tekstil sektörünü fena vurdu! Fahiş fiyatlarla dükkân kiralıyorlar

Koronavirus salgını sebebiyle dünyanın birçok yerinde ekonomik anlamada sorunlar yaşanırken Türkiye'de ise neredeyse tüm tüketim kalemlerinde 2 kat fiyat artışı gerçekleşti.

Son dönemde gündemi meşgul eden sorunlardan birisi olan konut kiralarında yaşanan fiyat artışları oldu. Daire kiralarında yaşanan artış sonrasında bu kez tekstil sektöründe kiralık dükkân sorunu yaşanmaya başlandı.

Tekstil sektörünün önemli merkezlerinden olan Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren atölyeciler, yabancı uyrukluların gelmesiyle birlikte artan tekstil atölyeleri ve kentsel dönüşüm sonrasında binaların altında dükkân yerine yarı bodrum daire yapılaması sebebiyle kiralık dükkân bulmakta güçlük çekiyor.

Yaşanan emlak krizi ile ilgili İLKHA muhabirine konuşan atölyeciler, kiralık dükkân bulamadıklarını, bulabildikleri yerlerin de çok fahiş fiyatlarla kiralandığını ve bir yıllık kiranın peşin istendiğini ifade ettiler.

"Dükkânlar karaborsaya düştü"

12 yıldır tekstil sektöründe çalışma yürüten işletme sahiplerinden Abdüsselam Aydın, "Tekstil sektörünün en büyük sorunlarından birisi kiralık dükkân bulunamamasıdır. Dükkânlar resmen karaborsaya düşmüş durumda. Kentsel dönüşüm iyi bir bilinçle yapılmadığı, apartmanların altına bodrum kat daire yapıldığı için dükkân bulunamıyor. Zeytinburnu bir tekstil merkezi olmasına rağmen piyasada doğru dürüst bir iş hanı bulunmuyor. Onun için dükkânlar karaborsaya düşüyor. Var olan dükkânlar da fahiş fiyatlardan kiraya veriliyor. Bununla birlikte bir sene peşin kira isteniyor. Bir sene peşin kira ödendiğinde resmen dükkân satın alınmış gibi oluyor." dedi.

"Boş dükkân bulunamadığı için kurulu atölyeler devralınmak zorunda kalınıyor"

Aydın, "Buradan müteahhitlere sesleniyoruz! Apartmanların altına daire değil dükkân yapın. Çünkü dükkân yokluğu var. Dükkân ararken de ölçüt aramıyor, bulduğumuz yere yerleşiyoruz. Bizim kriterlerimize göre dükkân bulunamadığı için devredilen atölyelere bakıyoruz. Böylelikle atölyeye değerinden fazla para vererek satın alıyoruz. En büyük sıkıntımız dükkân bulamamak." diye konuştu.

Suriyeliler sektörde ciddi yer aldı

15 yıldır tekstil işiyle uğraştığını söyleyen Mehmet Sabih İmren, "Daha önce burada 100 firma varsa şimdi bu sayı 3-4 katına çıktı. Bunun sebebi de Suriyelilerin burada her şeyi yapmalarıdır. Çalışan elemanlarım Suriyeli. Çünkü yerli eleman bulunmuyor. Burada 3 bin liraya kalıyorsam çıktığımda bir sonraki gün Suriyeliler 5 bin liraya tutar. Çünkü Arapça dil avantajları var. Libya ve diğer Arap ülkelerine daha rahat açılabiliyorlar. Biz de zaten çoğunlukla Arap ülkelerine hitap ediyoruz. Kumaş firelerini Suriyelilere satıp kumaşı yine onlardan alıyorum. Sattığım malı da Suriyelilere satıyorum. Yani her şeyi tamamıyla ele aldılar." şeklinde konuştu.

"Sektörde kalifiyeli eleman ve boş dükkân bulamama sorunu var"

Tekstil sektöründe fason takipçiliği yapan Abdürrahim Gün ise, "Atölyelerin genel sorunlarını dile getirmek gerekirse eleman bulamamakta. Mevcut elemanların ise çok yüksek fiyatlarda maaş talep etmelerinden dolayı bu da genel durumu, giderleri karşılamıyor. Direkt atölye bulmaları için kurulu halde temin etmeleri gerekmektedir. Çünkü boş atölye bulamıyorlar. Zaten çoğu atölye kurulu bir şekilde satmak istiyor. Sebebi ise eleman bulunmaması ve mevcut elemanların kaliteli olmamasından kaynaklanmakta bu yüzden atölyelerin şuan ki durumu çok sıkıntılı geçiyor." dedi.

"Eleman bulamadığımız için atölyeyi kapatma kararı aldık"

5-6 yıldır tekstil sektörünün içerisinde olduklarını ve 2 yıl öncesine kadar eleman sıkıntısının olmadığını belirten Zeki Küçükkaya da şu ifadeleri kullandı:

"Coronavirus sürecinde yabancı uyrukluların sayısının çoğalması nedeniyle çalışacak yerli eleman kalmadı. Yabancı uyruklular da taşeronluğa başladı. Bize belli bir para karşılığında eleman göndermeyi teklif ediyorlar. Biz de mecburen kabul edip onlardan çalışacak eleman istiyoruz. İş konusunda hiçbir sıkıntı yok. Şu an her sektörde iş var ama eleman yok. Biz de bu sebepten dolayı atölyemizi kapatma kararı aldık. Çünkü yerli ve yabancı uyruklular salgın sürecini fırsata çevirerek yüksek maaş talep ediyorlar. Bizler de bu ücreti veremediğimizden dolayı atölyeyi kapatmak zorunda kalıyoruz."

Kaynak: İLKHA