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Ekonomi Eminevim, iş süreçleri yönetimini SAP ile dijitalleştirdi
Ekonomi

Eminevim, iş süreçleri yönetimini SAP ile dijitalleştirdi

Eminevim, hizmet kalitesini artırarak müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine daha hızlı yanıt verecek dijital dönüşümün adımlarını hızlandırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:26:08 -
Eminevim, iş süreçleri yönetimini SAP ile dijitalleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de araç ve konut pazarında faizsiz finansman modeli Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, iş yönetim süreçlerini yeni nesil ERP uygulaması SAP S/4HANA ile dijitale taşıdı.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, iş yönetimi süreçlerinde standardizasyonu sağlayan, maliyetleri azaltarak sağlıklı performans takibini etkin hale getiren SAP S/4HANA ile şirket, global hedefler doğrultusunda daha verimli büyümeyi ve yenilikçi ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. Eminevim, hizmet kalitesini artırarak müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine daha hızlı yanıt verecek dijital dönüşümün adımlarını hızlandırdı.

Bu kapsamda dijitalleşmenin getirdiği avantajları daha fazla kullanabilmek amacıyla 2019 yılında başlatılan büyük dönüşümün ilk adımı, yeni nesil ERP uygulaması SAP S/4HANA ile atıldı.

İş yönetimi süreçlerine yeni nesil teknolojileri entegre etmek, finansal süreçlerin yönetimi ve standardizasyonu sağlayarak kaynakların daha verimli şekilde yönetmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında şirketin iş süreçleri SAP S/4HANA ile dijitale taşındı. Yapılan geçişle şirket, S/4HANA teknolojisinin sunduğu deneyimlerden ve çözümlerden yararlanarak hizmet kalitesini yenilikçi teknolojilerle artırmayı hedefliyor.


- "Büyümenin getirdiği bazı ihtiyaçlar, yeni teknolojilere olan gereksinimleri kaçınılmaz hale getiriyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, hızlı bir büyümenin ve büyümenin getirdiği bazı ihtiyaçların, yeni teknolojilere olan gereksinimleri kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti.

Üstün,"Bilgi teknolojilerinde CobiT'i esas alarak olgunluk seviyemizi önemli oranda artırmak ve tüm bilgi teknolojileri süreçlerimizi bu esas doğrultusunda yeniden yapılandırmak, son iki yıldır çok önem verdiğimiz ve vermeye devam edeceğimiz kritik bir odak alanımız oldu. Bu konuda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bununla beraber geleneksel sistemlerin yetersiz kaldığı bu noktada Türkiye’de 128 şube ile hizmet veren bir şirket olarak biz de günümüzün gerekli koşullarını uygulayarak şirketimizi geleceğe hazır ediyoruz. Bugün de akıllı işletme olma vizyonumuz doğrultusunda bir adım daha attık ve başarısı tüm dünyada kabul görmüş ERP uygulaması SAP S/4HANA ile dijital dönüşümü gerçekleştirdik. Global bir marka olma yolunda attığımız bu adımla kendimizi geleceğe hazır hale getirirken şirket olarak yenilikçi ihtiyaçlara daha hızlı karşılık verebileceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün ise SAP S/4HANA teknolojisine geçişin başarıyla gerçekleştiğini belirtti.

Dünyadaki dönüşüme uyum sağlama gerçeğiyle hareket ettiklerini kaydeden Üstün, "Daha güçlü olmak, Türkiye’de ve dünyada rekabetçi gücümüzü artırabilmek için dijitalleşmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda da hizmet kalitemizi artıracak SAP S/4HANA teknolojileriyle önemli bir adım attık ve dijital yolculuğumuzda önemli bir aşama kaydettik. Kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, hata oranını en aza düşüren ve pek çok işlemi otomatik hale getiren SAP S/4HANA modelinin sürdürülebilir bir büyüme için katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Büşra Üstün de "Yaklaşık 11 ay gibi bir sürede tüm iş süreçlerimizi SAP sistemine taşıdık ve pek çok açıdan önemli katkılar sağlayan bu modeli kendi sistemimize entegre ederek aktif hale getirdik. İş süreçlerimizde hız, esneklik ve kolaylık sağlayarak, gereksiz iş yükünü önleyip verimliliği artıran SAP S/4HANA ile güçlü bir dijital altyapıya kavuşmuş olduk. Günümüzün ihtiyaçlarına göre yeni nesil teknolojileri sistemlerimize entegre etmeye ve onlardan daha çok yararlanmaya devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

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