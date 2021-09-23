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Gündem Emine Erdoğan'dan çağrı: Sürdürülebilir dünya inşa edelim
Gündem

Emine Erdoğan'dan çağrı: Sürdürülebilir dünya inşa edelim

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan kadınlara “sürdürülebilir dünya inşa edelim” çağrısı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:35:00 -
Emine Erdoğan'dan çağrı: Sürdürülebilir dünya inşa edelim

New York’taki Türkevi’nde düzenlenen Türkiye İş Kadınları Derneğinin (TİKAD) “Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü” konferansında konuşan Emine Erdoğan, şunları dile getirdi: “Erkek egemen ve kâr odaklı iş dünyasının, tabiata sadece bir kaynak olarak bakan hakim anlayışını dönüştürmek, güçlü kadınlarımızın elinde. Kadına has pratik zekanın, dönüştürücü gücün, dayanıklılık gibi özelliklerin, sürdürülebilir bir dünya inşa etmede, son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarının eğitimi ile doğrudan ilgilenen kadınlar, çok boyutlu bir dönüşümün aktörü olabilirler.”

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