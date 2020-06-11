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Aktüel

Emine Erdoğan Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı:

"Kızılay, iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:17:12 -
Emine Erdoğan Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılayın iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ettiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kızılay, iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ediyor. Hayatın dar boğazlarını genişleten, yaraları şefkatle saran Kızılayın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle herkesi Kızılaya kan bağışı yapmaya davet ediyorum."

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