Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye 'Leblebi' ile birlikte uğurladı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayvan barınağından sahiplendiği köpekle, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden mesaiye uğurladı.

Fotoğrafı sosyal medyada paylaştı

Engelli olan 'Leblebi'nin keyifli hali ise dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile uğurladık"

Emine Erdoğan paylaştığı fotoğrafta ise "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık" notuna yer verdi. Emine Erdoğan'ın paylaştığı bu anlar da sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Kullanıcılar kısa süre içeresinde paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yaptı. Kullanıcıların yaptığı bazı yorumlar şu şekilde: