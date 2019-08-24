0553 313 94 23

Emine Bulut cinayeti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse:- "Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:35
Emine Bulut cinayeti

MALATYA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor." dedi.

Köse, partisinin Malatya İl Başkanlığı önünde "kadın cinayetleri" ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Kadınlara yönelik şiddetle ilgili ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını söyleyen Köse, Kırıkkale'de, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldürülmesini kahrolarak öğrendiklerini dile getirdi.

Köse, "Yine bir kadın eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürüldü. 'Ölmek istemiyorum' diye feryat eden Emine Bulut, eski eşi tarafından öldürüldü. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Köse, cinayet zanlısı eski eşin gerekli cezayı alması için gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti.

2019 yılında erkekler tarafından öldürülen 223 kadının "Ölmek istemiyorum" şeklinde haykırdığını söyleyen Köse, "Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz? Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece bu katliamlar bitmeyecek." şeklinde konuştu.

Köse, kadınlar ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına CHP İl Başkanı Enver Kiraz , CHP İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer ile partililer katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:35
  1. CHP
  2. cinayet
  3. Fatma Köse
  4. Genel Başkan
  5. kadın kolları
  6. kadına şiddet
  7. Malatya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi kurtardı
    1. TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi..
    2. Rektör Levent’ten Ağbal’a ziyaret
    3. Saman yüklü tır yandı, alevler ormana..
    4. Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas..
    5. Başkan Demir: “Yaralar sarılacak”
    6. Kellik ve saç dökülmesine veda edin! |..
    7. Quaresma’dan ayrılık açıklaması
    8. Trabzonlu gazetecilerden Erciş..
    9. Meteoroloji'den Ardahan için sağanak..
    10. MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti
    11. KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman..
    12. Bursaspor'da transfer tahtası sorunu..
    13. Büyükşehir Basketbol Takımı yeni..
    14. Şanlıurfa’da zabıta amirleri..
    15. Quaresma'dan açıklama
    16. CHP’den Emine Bulut cinayetine tepki
    17. Sıcaktan bulanan vatandaş süs..
    18. Bıyık düşmanı dönek Ertuğrul! Yıllar..
    19. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da zırhlı araç..
    20. Askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı
    21. Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2..
    22. İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19..
    23. Proje onaylandı! 448 yıllık Sıbyan..
    24. Mustafa Cengiz: “Bize ve diğer..
    25. Anormalleşen kedi, kuduz çıktı
    26. TSK helikopterleri Terme'de 17 kişiyi..
    27. Kadına dünyada yer kalmadı mı?
    28. Emine Bulut cinayeti sonrası korkunç..
    29. Yunanistan yardım etmeyeceğini..
    30. Niğde'de elektrik akımına kapılan işçi..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı