Emin Pazarcı'dan 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı: Suç duyurusunda bulunulsun
Gazeteci Emin Pazarcı, Fazilet Durağı yalanı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini bildirdi.
Gazeteci Emin Pazarcı, Fazilet Durağı yalanı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "iftira" suçundan suç duyurusunda bulunulması gerektiğini bildirdi.
Pazarcı, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"İmamoğlu'nun Fazilet Durağı yalanı ortaya çıkınca, herkes 'özür dile' diye açıklama yapma sırasına girdi. Hayır, özür hiç bir işe yaramaz.Sadece yalan söylenmedi. İki kişi de savcılığa şikayet edildi. Bu TCK "iftira" suçuna girer. Hakkında iftiradan suç duyurusunda bulunulmalı."
İşte o tweet: