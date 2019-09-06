0553 313 94 23

Emekliye 490 TL zam ve ek ödeme sevinci

Milyonlarca emelinin maaşı ocakta değişiyor. Ocakta tüm emeklilerin maaşı yeniden hesaplanacak.

06 Eylül 2019 Cuma 09:25
Emekliye 490 TL zam ve ek ödeme sevinci

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı ocakta değişecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019’un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5’i aşarsa fark alacak. SSK ve BağKur emeklilerine de 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yansıtılacak. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.46 zam, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.46 fark göründü. Ocak’ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü-5’i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 99,99 ile 498,06 lira arasında artış olacak. Ek ödemeli en düşük aylık bin 181 liradan bin 281 liraya çıkacak. En yüksek aylık da ek ödeme dahil 5 bin 879 liradan 490 lira artışla 6 bin 369 liraya ulaşacak. 

 KAYNAK:GÜNEŞ

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:25
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Kadın girişimci ’Yapamazsın’ diyenlere inat eşinin mirasına sahip çıkıyor
    1. (Özel) Kadın girişimci ’Yapamazsın’..
    2. Çin'de heyelan: 9 ölü
    3. Kilis Belediyesinden hizmet atacağı..
    4. Topçu: Devletin kararlılığı anaları..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik..
    6. AK Parti harekete geçti! İhraç kararı..
    7. Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele..
    8. DidimZiraat Odası meclisinde..
    9. Torbacı polisi görünce, uyuşturucuyu..
    10. Didim Belediye Meclis toplantısı..
    11. Büyükçekmece yeni eğitim dönemine iki..
    12. Aleyna Korkut, Türkiye Şampiyonu oldu
    13. ABD Açık'ta finalin adı:..
    14. Cavit Dağdaş kimdir? Cavit Dağdaş Ali..
    15. Haymeana Anaokulu’da Uyum Programı..
    16. Yüksekova’ya dev yatırım
    17. Topkapı Sarayı, Milli Saraylar İdaresi..
    18. Dolar/TL 5,6930 seviyesinden işlem..
    19. Manavgat’ta 20 bin litre şişelenmiş..
    20. Sakarya’da otomobil ağaca çarptı: 3’ü..
    21. Erzincan ve Bayburt göç alırken..
    22. Cinayet zanlısı, maktulün mezarı..
    23. Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip..
    24. Konya'da vahşet! Kocasını keserle..
    25. Vali Memiş; ‘’Takdirlik bir iş’’
    26. (Özel) Avrupalı çiftin 5 yaşındaki..
    27. "Özel dedektiflik" dolandırıcıların..
    28. Özbekistan yeni serbest bölgeyle..
    29. Kocasını keserle öldüren kadın aklına..
    30. (Özel) Parkur sporcusu “Emine Bulut”..
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'