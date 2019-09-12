Emeklinin sendikalaşmasına tebligat engeli

Oğuzhan Gültekin Ankara

Ankara Valiliği tarafından, emeklilerin sendikalaşmasını ve eşi çalışmayan emeklilere aile yardımı yapılmasını engellemek amacıyla Yeni Emekli-Bir-Sen’e açılan davanın duruşması dün gerçekleşti. Valiliğe tebligatın ulaşmaması gerekçesiyle duruşma 1 ay sonraya ertelendi. Duruşma çıkışında açıklamada bulunan Yeni Emekli-Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş, 2013 tarihinde sendika tüzüğünü ve kuruluş dilekçelerini Ankara Valiliği’ne sunduklarını belirterek, şunları dile getirdi:

Hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz

“Valilik bir yıl sonra aldığı kararla bizi sendika olarak kabul etmedi. Biz de haklı davamızı yargıya taşıdık. Danıştay ve 7’nci İdare Mahkemesi bizi sendika olarak kabul etmesine rağmen Valilik, bize tekrar dava açmıştır. Valilik, ‘Emeklilerin aktif çalışmadığını, bu yüzden sendika kuramayacaklarını’ gerekçe göstermiştir. Biz haklı davamızda ısrar ederek konuyu bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesine taşıdık. Orada da bizim lehimize karar çıktı. Valilik bu kararı da hiçe sayarak Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesi aracılığıyla hakkımızda tekrar dava açtı.”

13 milyon emekli yok sayılıyor

Uluslararası sözleşmelerde de herkesin sendika kurabileceğinin belirtildiğini söyleyen Odabaş, şöyle devam etti: “Valiliğin söylemi 13 milyon emekliyi yok saymaktır. Anayasal ve yasal haklarımızı, insan haklarımızı, uluslararası yasadan doğan hakkımızı yok saymaktır. Herkes sendika kurma hakkına sahiptir. Bu kapsama emekliler de dahildir. Bizi yok sayamazsınız. Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesi ve Ankara Valiliği’nin gösterdiği gerekçeler son derece hukuksuz ve mesnetsizdir.”