2021 emekli zammı | Emekli maaşlarına temmuz ve ocak aylarında zam yapılıyor. Yeni yıla kısa bir süre kala emekliler maaşlarının ne kadar artacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak 2021?

Emekli zam 2021 Ocak

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Kısa bir süre önce kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE'de 2020 Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde memur maaşlarına yapılacak zamlar şöyle olacak:

Beklenen rakamlar gerçekleşirse memur emeklilerin maaşlarına 193 lira zam yapılacak. Memur emeklisi maaşları ise 2.910 TL olacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına altı aylık enflasyon kadar zam yapılacak. Enflasyon rakamlarına bakıldığında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.1 zam yapılması bekleniyor.

Yüzde 8.1 zam yapılırsa;

En düşük işçi emeklisinin maaşı 1.443 TL’ye

En düşük esnaf emeklisi maaşı 1.759 TL’ye

En düşük çiftçi emeklisi maaşı 1.658 TL’ye çıkacak.

Pandemi sebebiyle en düşük emekli maaşı 1500 liraya çıkarıldı. Bu sebeple yapılan zam oranıyla 1500’ün altında kalan maaşların kalanı Hazine tarafından kapatılacak.