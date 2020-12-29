Emekli Sandığı maaşı erken mi yatırılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödemelerini öne aldıklarını açıkladı. Peki, emekli maaşı ne zaman yatırılacak? Emekli Sandığı maaşı ödemesi erken mi yapılacak?

Bakan Selçuk, konu hakkında yazılı açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, açıklamasında koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020 tarihi saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar uygulanacağını hatırlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödemelerinin yapıldığını ifade eden Bakan Selçuk, Emekli Sandığı kapsamındaki bazı vatandaşların aylık alma günlerinin kısıtlama günlerine denk geldiğini belirtti.

Emekli Sandığı maaşları ne zaman ödenecek?

Maaşlarının yatırılmasının ardından banka şubelerinde kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmek için aylık günlerini öne aldıklarını söyleyen Bakan Selçuk, ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödemeleri yapılacağını belirtti. Bakan Selçuk, bu kapsamda aylıklarını her ayın 1'inde alanlara bugün, 2 ve 3'ünde alanlara yarın ödeme yapılacağını belirtirken ayın 4 ve 5'inde alanların ise kendi ödeme günlerinde aylıklarını alabileceğini açıkladı.