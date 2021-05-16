Emekli promosyonu ne kadar? Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Temmuz ayında maaşlarına enflasyon zammı alacak olan milyonlarca emekli 1100 TL Ramazan Bayramı ikramiyesini de aldı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesini de alacak olan emekliler kamu bankaların verdiği emekli promosyonları da alacak. Peki emekliler ne kadar promosyon alacak? Emekliye ne kadar banka promosyonu var? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor. İşte detaylar.

Yaklaşık 11,5 milyon emeklinin aylıkları karşılığında banka promosyonu alabilmesini sağlayacak ilk protokol SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalandı. SGK’nın toplantı salonunda düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, SGK Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan ve ilgililer katıldı. SGK Başkanı Mehmet Bağlı, emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar banka promosyon verilmesinin hükümet programında yer aldığını anımsattı

Promosyon meselesinin Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun mesaisinin büyük bir bölümünü oluşturduğunu dile getiren Bağlı, bankalarla bir süredir yürüttükleri görüşmeleri belli bir noktaya kadar getirdiklerini, Başbakan Binali Yıldırım’ın da çalışmalara son noktayı koyduğunu söyledi.

Ziraat Bankası ile imzalayacakları protokolle emeklilere promosyon verilmesi için süreci başlatacaklarını bildiren Bağlı, yarından itibaren özel bankaların da belirlenen şartlar üzerinden SGK ile protokol imzalayabileceğini söyledi.

Emekli promosyonları ne kadar?

Emekliye ne kadar banka promosyonu veriliyor? Kamu bankalarının 3 yıl için bin liranın altında emekli aylığı alanlara 300 lira, bin ila 2 bin arasında aylık alanlara 375 lira, 2 bin liranın üzerinde aylık alanlara ise 450 lirayı banka promosyonu vermeyi taahhüt ettiğini vurgulayan Bağlı, "Özel banklar emeklilerle çalışmak için bunun üzerinde bir teklifte bulundukları zaman kendileriyle protokol yapacağız. Emekliler maaşlarını oradan da alabilecekler. Kendileriyle görüşmeler bu hususta yapılıyor ve daha hayırlı neticiler alacağımızı da düşünüyorum." dedi.

Emekli banka promosyonları ne zaman verilecek?

Ödemelerin en geç mart ayında başlayacağını ve ödeme döneminin nisan ve mayıs aylarında da yapılacağını bildiren Bağlı, sistemim kurgulanması, alt yapının hazırlanması ve ilgili bankalarla görüşülmesi gibi teknik konuların SGK tarafından yerine getirildiğini ve alt yapıda herhangi bir sorunun bulunmadığını dile getirdi.