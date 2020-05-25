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Ekonomi

Emekli prim iadesi nasıl alınır?

Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Peki emekli olmasına imkan olmayanlar prim iadesini geri nasıl alır?

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:13:00 -
Emekli prim iadesi nasıl alınır?

Emekli olmak her çalışanın en büyük hayali ancak bazı sebeplerden ötürü emeklilik hayalden öteye gedememekti. Yaşı doldurduğu halde emekli prim tamamlayarak emekli olamayacak durumda olanlar çalıştıkları günlerin primlerinin iadesinin nasıl geri alınacığını araştırıyor. Peki emekli olmak istemiyorum prim iadesini nasıl alırım? Sigorta prim iadesi geri nasıl alınır?  Prim iadesinden kimler yararlanabiliyor? İşte detaylar.

Prim iadesi şartları kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmak olduğu için 1980 yılında sigortalı ise prim iadesi alınabilecek. 1 Ekim 2008 öncesi memuriyete başlayanlar Emekli Sandığı Kanunu’na tabi oldukları için prim iadesinde bu kanundaki şartlar aranır. Emekli Sandığı Kanunu’nda da prim iadesi için 5 yıldan fazla 10 yıldan az memuriyetin bulunması gerekir. Ayrıca ayrılma nedeninin de istifa olması şart. Sizin durumunuzda 5 yıldan 100 gün eksik memuriyet olduğu için iade alınması mümkün değil. Eski SSK’lılar için ise prim iadesi şartları kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmak olduğu için 1980 yılında sigortalıysanız prim iadesi alabilirsiniz.

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