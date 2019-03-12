0553 313 94 23

Emekli polise FETÖ davasında 7,5 yıl hapis

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski polis kadir Kaya, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Mart 2019 Salı 18:37
Emekli polise FETÖ davasında 7,5 yıl hapis

Kayseri'de emekli polis memuru Kadir Kaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu Kadir Kaya ve avukatı hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaasını veren savcı, Kaya'nın örgütün fişleme yaptığı SD kartındaki listede, 'Her şeyi ile örgüte teslim olan; ancak herhangi vasfı olmayan' anlamına gelen 'SAY' ve 'öğretmenin olmadığı zamanda vekalet edecek kişi' anlamına gelen 'SAYV' ile kodlandığını, bu nedenle 'örgüt üyeliği'nden cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Kadir Kaya'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:37
  1. Kayseri
  2. FETÖ davası
  3. eski polis
  4. Kadir Kaya
  5. hapis cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 5 yaralı
    1. Hafif ticari araç, otomobille..
    2. Hastane bahçesinde görülmemiş ticaret!..
    3. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara süre!
    4. Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2..
    5. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    6. Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor
    7. Kırşehir'de ele geçirildi! İbranice..
    8. Numan Kurtulmuş: “İstiklal Marşı,..
    9. “Uçaklar seyahat için fazla karmaşık..
    10. Denizli'ye getirilen uyuşturucuyu..
    11. Boeing 737 MAX 8 uçaklarının..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
    13. Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde
    14. İngiltere açıkladı: Bu gece..
    15. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    16. "Amacımız gençlerimizi geleceğe daha..
    17. Beşiktaş'a kötü haber! Sözleşmesini..
    18. İstanbul'da trafik durma noktasına..
    19. THY’de filosundaki Boeing 737 Max’ları..
    20. Kontrolden çıkan tır aydınlatma..
    21. Malatya'da bir şahıs, iş yerine..
    22. ABD teslim etti! Yunanistan'a 70..
    23. Yazılı mutabakat sağlandı! ABD resmen..
    24. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    25. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara 72..
    26. Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun..
    27. "Giresun’da hedef 2019 yılında 6 bin..
    28. FETÖ’nün TUSKON davasında 2 sanığa..
    29. Bakan Kasapoğlu: “Siz emredin biz..
    30. Kuruluşundan bu yana Turkcell’i..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü