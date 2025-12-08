SSK, Bağ-kur emekli ve memur maaş zammında sona yaklaşıldı: Aralık enflasyonu belirleyici olacak! İşte masadaki 2 kritik rakam

  • İSTANBUL
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri ile memur maaşlarına 2026 yılının başında yapılacak zam oranları için kritik eşiğe gelindi. Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verisiyle zam oranı şimdiden ,21 olarak kesinleşirken, gözler Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyonuna çevrildi. Masadaki en kuvvetli senaryolara göre, emekli zammının ,49, memur zammının ise ,92 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde kaç zam gelecek? 2026 en düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak?

1
#1
Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yansıyacak nihai zam tutarı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anket beklentileri doğrultusunda netleşmeye başladı. Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon toplamı ,21'e ulaştı. Söz konusu konu ile ilgili araştırılan “SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde kaç zam gelecek? 2026 en düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak?” sorusunun yanıtı haberimizde…

#2
ZAM ORANINDA HANGİ VERİLER KULLANILIYOR? Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verilerinin ardından, emeklilere yüzde 11,21, memurlara ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşti. Aralık enflasyonu yüzde 1,16 çıkarsa, emekliler yüzde 12,49 zam alacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması durumunda ise emekli zammı yüzde 12,28 olacak. Memurların zam oranı ise yüzde 18,7 ile yüzde 18,9 arasında değişecek.

#3
ARALIK AYI ENFLASYONU MÜHİM Yılın ikinci yarısına ait enflasyon oranları; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu dönemde yıllık enflasyon yüzde 31,07 olurken, 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 11,21'e ulaştı. Böylece maaş zammı için bu oranın kesinleştiği belirtildi. Gözler şimdi ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonuna çevrildi.

#4
ANKET TAHMİNLERİ GERÇEKLEŞİRSE RAKAMLAR NE OLACAK? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,16 olarak kaydedildi. Söz konusu tahmin gerçekleşirse, 2025 yılı enflasyonu yüzde 31,25 olacak. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,49 oranında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 7,13'lük enflasyon farkı eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 18,92 olacak.

#5
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? Yüzde 18.7'lik zam senaryosuna göre, halihazırda 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 911 TL'ye yükselecek. Buna 1.000 TL'lik seyyanen artış eklendiğinde rakam 27 bin 911 TL'ye çıkacak. Eğer enflasyon yüzde 18.92 seviyesinde gerçekleşirse, maaş 26 bin 961 TL'ye, seyyanen eklemeyle birlikte 28 bin 111 TL'ye ulaşacak.

#6
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI Bugün itibarıyla en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL, üniversite mezunu bir memurun maaşı ise 52 bin 617 TL seviyesinde.

#7
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yüzde 18.7'lik artış ve seyyanen zam birlikte değerlendirildiğinde, en düşük memur maaşı 60 bin 947 TL'ye, üniversite mezunu bir memurun maaşı ise 63 bin 456 TL'ye yükselecek.

