SSK, Bağ-kur emekli ve memur maaş zammında sona yaklaşıldı: Aralık enflasyonu belirleyici olacak! İşte masadaki 2 kritik rakam
SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri ile memur maaşlarına 2026 yılının başında yapılacak zam oranları için kritik eşiğe gelindi. Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verisiyle zam oranı şimdiden ,21 olarak kesinleşirken, gözler Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyonuna çevrildi. Masadaki en kuvvetli senaryolara göre, emekli zammının ,49, memur zammının ise ,92 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde kaç zam gelecek? 2026 en düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak?