İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 24 saat su kesintisi

İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 24 saat su kesintisi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi'nde bulunan 800'lük çelik boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle iki ilçede su kesintisi uygulayacağını duyurdu. Kesinti, yarın saat 10.00'dan başlayarak 24 saat sürecek ve Narlıdere'nin Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamını etkileyecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin iki önemli ilçesinde su kesintisi yapılacağını bildirdi. Kesintinin nedeni, Narlıdere ilçesi Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında meydana gelen 800'lük çelik boru hattındaki arızadır.

KESİNTİ SAATLERİ VE ETKİLENEN BÖLGELER

Su kesintisi, yarın saat 10.00'dan başlayarak 10 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'a kadar toplam 24 saat süresince uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır:

  • Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi.

  • Güzelbahçe ilçesinin tamamı.

SUYUN EVLERE ULAŞMASI ZAMAN ALABİLİR

İZSU, arızanın onarılmasının ardından da vatandaşları uyardı. Yapılan duyuruda, arızanın bitiş saatinden sonra depo seviyeleri ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinin zaman alabileceği belirtildi. Ayrıca, kullanım yoğunluğu nedeniyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşma saatinin belirtilen bitiş saatinden farklılık gösterebileceği duyuruldu.

 

 

