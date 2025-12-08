  • İSTANBUL
Gündem Liselerimizin hali: Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi
Gündem

Liselerimizin hali: Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Liselerimizin hali: Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi

Yeniakit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Liselerimizin hali: Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi" başlıklı yazısında önemli tespitlerde bulundu.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun o yazısı...

Adı İstanbul Erkek Lisesi...

Ama sırf “karma eğitim” olsun diye...

“Erkek öğrencinin yanına, mutlaka bir kız öğrenci de koyalım” mantığı ve dayatması ile...

1964 yılından bu yana, adı erkek olan liseye, kız öğrenciler de alınmaya başlanmış...

“Adı ‘İstanbul Lisesi’ olarak değiştirilmiş” falan demeyin...

 

O liseye herkes, bugün de “İstanbul Erkek Lisesi” diyor...

Peki, erkek lisesine kız öğrencileri de aldınız.

Başınız göğe erdi mi?

Şimdi huzurlu musunuz, mutlu musunuz?

 

Son olayları, parça parça gazetelerden okumuşsunuzdur...

9. sınıf erkek öğrencilerinin, kız öğrencilere yönelik taciz amaçlı paylaşımları olduğu gerekçesi ile üst sınıflar yatakhaneyi basıyorlar... Ve kavga gürültü... Daha bu çocuklar, 15-16-17 yaşlarındalar...

Ama kimi okuldaki arkadaşını taciz peşinde, kimi dayak ile onları yola getirme peşinde...

İlk günlerde daha masumane haberler yapılıyordu.

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

 

