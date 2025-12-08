  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dünya futbolunun tepesindeki ahlaksızları iyi tanıyın! FIFA ve UEFA başkanına İsrail terörü şoku

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Komisyon güçlü bir rapor yazacak

Cevdet Yılmaz'dan önemli mesajlar: 2026 yılı ülkemizde zirveler yılı olacak

Yargıtay’dan emsal olacak ‘ucuz' ve zavallı’ kararı: Hakaret mi değil mi?

Ekrem yeniden hakim karşısında: Sahte diplomada hesap günü

‘Susmak suça ortak olmaktır" Gürsel Tekin'den CHP'li vekillere ayaklanma çağrısı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı niye ısrar ediyor? LGBT sponsoru olmayın

Eline mikrofonu alan; bütün kadim değerlerimize saldırarak provokatörlük yapıyor

BM direktöründen iklim konusunda "derin işbirliği" mesajı ‘Türkiye güçlü bir ülke’

Klasik CHP zihniyeti! Depremzedeler için gönderilen konteynerleri hayvan barınağı yaptılar
Gündem Cumhuriyet yine zikzak çizdi! Bir yanda 'papazlara dikkat edin' bir yanda 'Ekrem'i kurtarın'
Gündem

Cumhuriyet yine zikzak çizdi! Bir yanda 'papazlara dikkat edin' bir yanda 'Ekrem'i kurtarın'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun borazanlığını yapan fondaş Cumhuriyet'i çizdiği zikzaklar üzerinden yerin dibine soktu.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı; hem gündem olmaya hem gündem belirlemeye devam ediyor.

Murat Alan'ın sunumu Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla seyirci karşısına çıkan programda; fondaş medyanın başını çeken Cumhuriyet'in "Bu sessizlik utanç verici" başlığı masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun borazanlığını yapan fondaş Cumhuriyet'i çizdiği zikzaklar üzerinden yerin dibine soktu.

 

8 cumhuriyet altını için... Ailesinden kendisi için fidye istedi
8 cumhuriyet altını için... Ailesinden kendisi için fidye istedi

Yaşam

8 cumhuriyet altını için... Ailesinden kendisi için fidye istedi

Direnme hakkı mı, darbe çağrısı mı? Murat Alan'dan Cumhuriyet yazarına sert tepki
Direnme hakkı mı, darbe çağrısı mı? Murat Alan'dan Cumhuriyet yazarına sert tepki

Gündem

Direnme hakkı mı, darbe çağrısı mı? Murat Alan'dan Cumhuriyet yazarına sert tepki

Trump’tan yalancı basın hamlesi: Sözcü, Halk TV, Cumhuriyet ABD‘de olsaydı…
Trump’tan yalancı basın hamlesi: Sözcü, Halk TV, Cumhuriyet ABD‘de olsaydı…

Dünya

Trump’tan yalancı basın hamlesi: Sözcü, Halk TV, Cumhuriyet ABD‘de olsaydı…

Cumhuriyet’ten beri 4’üncü oldu! Türkiye’de yeni haham başı atandı
Cumhuriyet’ten beri 4’üncü oldu! Türkiye’de yeni haham başı atandı

Aktüel

Cumhuriyet’ten beri 4’üncü oldu! Türkiye’de yeni haham başı atandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23