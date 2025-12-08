Cumhuriyet yine zikzak çizdi! Bir yanda 'papazlara dikkat edin' bir yanda 'Ekrem'i kurtarın'
Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun borazanlığını yapan fondaş Cumhuriyet'i çizdiği zikzaklar üzerinden yerin dibine soktu.
Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı; hem gündem olmaya hem gündem belirlemeye devam ediyor.
Murat Alan'ın sunumu Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla seyirci karşısına çıkan programda; fondaş medyanın başını çeken Cumhuriyet'in "Bu sessizlik utanç verici" başlığı masaya yatırıldı.
