Gündem Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk
Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda Türkiye Cumhuriyeti'nin erken dönemlerine dair çarpıcı ve sansasyonel iddiaları yer alıyor. Öne sürülen bilgilere göre, 1927 yılında kimsenin ruhu duymadan 200.000 Yahudi ve 800.000 Ermeni olmak üzere toplamda 1 milyon kişinin isim ve soyisimleri Türkçeye çevrilerek kendilerine Türk kimliği verildi. Bu iddiaların doğruluğunun Devletin yetkili kurumları tarafından açıklanmasını bekliyoruz.

15 Milyonluk "Kripto" Kitle İddiası

Videoda, bu 1 milyonluk nüfusun yanı sıra, daha da dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. "Kripto" olarak adlandırılan ve sayılarının 15 milyonu bulduğu öne sürülen bu Yahudi ve Ermeni kitlelerinin, hayatları boyunca hiçbir zaman yoksulluk, açlık veya susuzluk çekmediği iddia edildi.

 

Üst Düzey Yönetici Pozisyonları

İddiaların odağındaki bu kitlenin, erken Cumhuriyet döneminde devlette kritik pozisyonlara getirildiği belirtiliyor:

Kimi kişiler General yapılarak orduyu idare etti.

Kimi kişiler Müdür yapılarak okulları idare etti.

Kimi kişiler Başhekim yapılarak hastaneleri idare etti.

İlk Diyanet İşleri Başkanı Hakkında Şok İddia

Video, devletin en hassas kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurucu ismi hakkında da sarsıcı bir iddia öne sürüyor.

Videoya göre, İlk Diyanet İşleri Başkanımız Yahudi bir din adamıydı. Adının Mehmet Rıfat olduğu ve daha sonra Börekçi soyadını aldığı belirtilen bu kişinin gerçek adının ise Lafeth Lapetus olduğu iddia ediliyor. Bu iddia, kurumun kuruluşuna dair bilinen resmi anlatıların dışına çıkarak büyük bir tartışma yaratma potansiyeli taşıyor.

Bu iddialar, tarih ve sosyolojik açıdan büyük öneme sahip olup, resmi kaynaklar ve tarihçiler tarafından incelenmeyi ve doğrulanmayı gerektirmektedir.

1
Yorumlar

Erol

Bu ihanet o zaman bilerek yapılmış istihbarat sızma operasyonu o zamanki hükümet kim bunun emrini kimler vermişse açıklasınlar camileri kapatan imamları müezzinlere eziyet eden yahudiyi ermeniyi müslüman kılığına sokup general öğretmen doktor cami görevlisi yapanlar kim

bakın bu konuda size hak verdim melih gökceyede bakalım kim :))

keske biraz ırgalasak bu konularıda bizi yönetenler içinde 1938den sonra kimler yahudi ermeni rum bakabilsek diğer gerckler nelerdir bakalım kurtulus savasında kalanlar önceden gelenelr sonradan gelenelrosmanlıdan kalanlar <<1923 mübbadelede gelenler <<93 rus savasında önce ve sonra gürcistan azerbeycan cecenyadan kafkasyadan gelenler gelen yahudi toplıulkları <<en son halepceden gelen 500 bin yahudi kürdü<< .melih gökcek kim son koyalım ::))Şanlıurfa Halfetili Kırım Tatarı kökenli bir baba ve Kosova-Prizren göçmeni Türk kökenli bir annenin çocuğu olan Gökçek bittii
