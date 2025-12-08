Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk

15 Milyonluk "Kripto" Kitle İddiası

Videoda, bu 1 milyonluk nüfusun yanı sıra, daha da dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. "Kripto" olarak adlandırılan ve sayılarının 15 milyonu bulduğu öne sürülen bu Yahudi ve Ermeni kitlelerinin, hayatları boyunca hiçbir zaman yoksulluk, açlık veya susuzluk çekmediği iddia edildi.

Üst Düzey Yönetici Pozisyonları

İddiaların odağındaki bu kitlenin, erken Cumhuriyet döneminde devlette kritik pozisyonlara getirildiği belirtiliyor:

Kimi kişiler General yapılarak orduyu idare etti.

Kimi kişiler Müdür yapılarak okulları idare etti.

Kimi kişiler Başhekim yapılarak hastaneleri idare etti.

İlk Diyanet İşleri Başkanı Hakkında Şok İddia

Video, devletin en hassas kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurucu ismi hakkında da sarsıcı bir iddia öne sürüyor.

Videoya göre, İlk Diyanet İşleri Başkanımız Yahudi bir din adamıydı. Adının Mehmet Rıfat olduğu ve daha sonra Börekçi soyadını aldığı belirtilen bu kişinin gerçek adının ise Lafeth Lapetus olduğu iddia ediliyor. Bu iddia, kurumun kuruluşuna dair bilinen resmi anlatıların dışına çıkarak büyük bir tartışma yaratma potansiyeli taşıyor.

Bu iddialar, tarih ve sosyolojik açıdan büyük öneme sahip olup, resmi kaynaklar ve tarihçiler tarafından incelenmeyi ve doğrulanmayı gerektirmektedir.