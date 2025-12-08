Türkiye-Macaristan arasında önemli adım! Bakan Bolat: Hedefi duyurdu! Macar Bakanlar ile görüştü...

Türkiye ile Macaristan arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İstanbul’da gerçekleştirdikleri görüşmede, “İkili Ticari İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Bildiri”yi imzaladı. Bildiri, stratejik ortaklık temelinde iki ülke arasında ticaretin kurumsal yapısının güçlendirilmesini hedefliyor.

İki ülke liderlerinin başkanlığında düzenlenecek Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi’nin (YDSK) 7. toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede, 2025 yılı boyunca ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini sağlayacak başlıklar da değerlendirildi. Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görüşmenin verimli geçtiğini ve karşılıklı kararlılığın ortaya konduğunu vurguladı.

Ticaret hacmi rekor kırdı, yeni hedef 6 milyar dolar

Ticaret Bakanı Bolat, 2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacminin 4,7 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamla tarihi bir rekor kırıldığını belirtti. Yıl sonuna kadar bu hacmin 5 milyar doların üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Bolat, 2026’da 6 milyar dolarlık ticaret hacminin aşılmasının planlandığını da dile getirdi.

Bu hedeflere ulaşılması doğrultusunda, Türkiye’de başarıyla düzenlenen 9. Dönem Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı ile, Macaristan’da gerçekleştirilmesi planlanan 2. Dönem Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Toplantısı’nın kilit rol oynayacağı vurgulandı.

Yatırım, lojistik ve müteahhitlik projelerinde iş birliği

İki ülke arasında yatırım, lojistik, bankacılık, taşımacılık ve tedarik zinciri güvenliği gibi çeşitli alanlarda iş birlikleri derinleştirilecek. Ayrıca yurt dışında sürdürülen müteahhitlik projelerinde de ortak hareket edilmesine yönelik hususlar masaya yatırıldı.

Görüşmede, Türk müteahhitlerinin bugüne kadar Macaristan’da 2,4 milyar dolar değerinde 74 proje üstlendiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu iş birliğinin sadece iki ülke ile sınırlı kalmayıp üçüncü ülkelerde -başta Afrika, Ukrayna ve Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri olmak üzere- ortak fırsatlar doğurduğu karşılıklı olarak teyit edildi.