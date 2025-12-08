Mahkeme ara kararı açıkladı! Sahte diploma davasında flaş gelişme
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'sahte diploma' iddiasıyla açılan davada bugün üçüncü duruşma görüldü. Dava, 16 Şubat'a ertelendi.
Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davası ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.
Duruşma Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görüldü.
Mahkeme davayı eksiklerin giderilmesi için 16 Şubat 2026 tarihine erteledi.