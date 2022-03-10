Emekli Kurmay Albay Tor'dan Ukrayna uyarısı: Vekalet savaşı

Tor, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kubela'nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte toplantı yapacağı Antalya'da sonuç çıkmaması durumunda Ukrayna'da yaşanacaklarla ilgili çarpıcı öngörülerde bulundu.

"Tank yerine lejyonerler devreye girecek"

Özgür Tor, Rus ordusunun her geçen gün işgal alanını genişlettiği Ukrayna'da başkent Kiev'in kuşatma altına alındığını belirtirken vekalet savaşlarına dikkat çekti.

Tor, Rus ordusunun Kiev'e tank ve toplarla girmesi halinde çok zaiyat vereceğini bildiğini, bunun yerine lejyonerleri diğer tabirle paralı askerleri devreye sokacağını, onların belli noktaları ele geçirmesinden sonra zırhlı araçların sahaya gireceğini ileri sürdü.

"Rusya bugün hala Su34 savaş uçaklarını kullanmıyor"

"3 milyonluk şehirde Rusların kimleri sızdırdığını bilmiyoruz," diyen Özgür Tor sözlerini şöyle sürdürdü "3.5 aydır sınırda tatbikat yapan bir ülkenin orası için nasıl bir plan yaptığını bilmiyoruz. Çok fazla uçak zaiyatını göze almasına rağmen Rusya bugün hala Su34 savaş uçaklarını kullanmıyor. Bunu ya Kiev için saklıyor ya da daha büyük bir savaş için saklıyor."

"Diğer taraf da lejyonerlerle sahada olacak ve kimse şu ülke geldi"

Kiev'de asıl muharebeyi lejyonerlerin vereceğini anlatan Özgür Tor, "Lejyonerler oraya ekip olarak gelir. Rusya böylece hem daha az zaiyat vermiş olacak aynı zamanda da orada ortaya çıkacak kötü manzaraların da sorumluluğunu üstlenmemiş olacak. Diğer taraf da lejyonerlerle sahada olacak ve kimse şu ülke geldi Rusya ile savaştı demeyecek. Bu nedenle vekalet savaşının dibindeyiz. Burada kaybeden şimdi olduğu gibi yine Ukrayna halkı olacak." dedi.

"Coğrafya kader"

Tor, Ukrayna'nın Kiev'i başkent olarak seçmesinin yanlış olduğunu Türkiye üzerinden anlattı ve Ankara'nın konumuna dikkat çekti. "Coğrafya kader ancak, başkent kader değil. Mustafa Kemal, İstanbul mis gibi Dolmabahçe Sarayı'nda oturmak dururken Ankara başkent yapıldı."

"Rusya isteseydi 3 günde Ukrayna'yı tamamen ele geçirebilirdi"

Program konuklarından kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı ise Ukrayna askerinin büyük mücadele verdiği ve direndiği haberlerinin doğruyu yansıtmadığını, Rusya'nın sivil katliamına neden olmamak adına işgali geciktirdiğini ileri sürerek "Rusya isteseydi 3 günde Ukrayna'yı tamamen ele geçirebilirdi." dedi.