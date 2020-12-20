Emekli Büyükelçi Uluç Özülker 'Asıl tehlike Mısır değil' dedi ve Kaddafi'nin Türkiye sözlerini ilk kez açıkladı

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Libya'da linç edilerek öldürülen Muhammer Kaddafi ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Uluç Özülker, Akıl Çemberi programında yaptığı açıklamada, Mısır'ın Fransa ve Yunanistan ile Akdeniz'de yaptığı tatbikatlara ilişkin kritik detayları paylaştı.

Özülker, "ABD, uçak lastiğini bize vermemişti ama o dönem Kaddafi hangarlarını açıp istediğini al demişti. O dönem ve bugün arkasında büyük farklar var. Türkiye’yi nasıl engelleyebileceklerini düşünüyorlar. Ben Yunanistan ve Ege konusunda Mısır’dan pek endişeli değilim. Çünkü tedarik ettikleri silahlar birbirinden farklılar. Bugün Mısır’a baktığınızda, kendilerinin iki tane zaafı vardır. Mısır ordusu asker değildir, tüccardır. Asker kendi malını satıyor. Orada hayatın yüzde 70’i ordu tarafından idare ediliyor. İkincisi ise eğitimleri etnik açıdan biraz sıkıntılıdır. Kaddafi ile konuşmuştuk. Bana, “Türk ordusuna hayranım. Yürek var yürek” dedi. Mısır’ın bir deniz harekatı yapıp gelip Türkiye’ye zarar verebilecek kapasitede değil. Libya’daki varlığının sebebi ise İsrail ile buldukları doğalgazdır. Libya’da her zaman ağırlığı vardır. Mısır’ı kullananlara bakmak lazım. Ortadoğu’da bir denge oluşturulmaya çalışılıyor. Mısır, Arap aleminde ağırlığını kaybetti. İran bunların yerine geçmek istiyor. Artık bölgede Türkiye, İran ve İsrail karar veren konumundadır. 21. Yüzyılda müthiş bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Bugün eğer Batı dünyası bu kadar mücadeleye giriyorsa ve bu refahlıkları sömürgeden kaynaklıdır. Ancak bu toplumlar gerileme dönemindedir. RAND raporunda bile ‘Türkiye zor bir müttefiktir’ deniyor. Burada başat güçler olarak baktığımız zaman sizin yeni ortaklıklara kurmak zorundasınızdır. Yani tek başınıza ABD ve AB’ye bağlı değilsiniz. 2030’ a kadar da bunu nereye gitmiş olacağını göreceğiz. Türkiye’nin parası hep teröre gitmiştir. Bugün Türkiye mutlak şekilde ön plana çıkacaktır. Türkiye ileri gidecektir. Bulunduğu bölge itibariyle bölgesel bir güç haline gelecektir" dedi.