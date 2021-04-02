Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi günün hakkında en çok araştırma yapılan konuların başında yer alıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere son 3 yıldır, yılda iki defa emekli ikramiyesi veriliyor. Peki bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2021 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğine dair henüz net bir açıklama yapılmasa da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramından bir hafta önce hesaplara yatması bekleniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Emekli ikramiyelerinin ise Mayıs ayının başında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli ikramiyelerine zam geldi mi?

Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.