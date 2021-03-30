Emeklilerin 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri için sorgulamalar başladı. Emekli maaşlarına ek olarak Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye alacak olan emekliler, devletin yapacağı ödemelerin tarihini sorguluyor. Emekli bayram ikramiyelerinn ne zaman ödeneceği belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

021 Emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih hakkında devlet makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Bu yıl 13 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı 12 Nisan'da sona erecek. Ramazan Bayramının ilk günü 13 Mayıs tarihinde idrak edilecek. Emekli ikramiyeleri bayramdan bir hafta önce hesaplara yattığı düşünülürse bu yıl emekli ikramiyelerinin Mayıs ayının 5'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

Yeni emekliler Ramazan bayramında ikramiye alacak mı?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini de alabilecek.