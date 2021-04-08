  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Emekli amirallerin gözaltı süresi uzatıldı
Gündem

Emekli amirallerin gözaltı süresi uzatıldı

'Darbe' bildirisi yayımlayan ve gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 21:22:00 - 2021-04-08 21:44:44
Emekli amirallerin gözaltı süresi uzatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Bazı emekli amirallerin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatılması için Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulundu.

Gözaltı süreleri uzatıldı

Bunun üzerine şüpheliler, polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Zanlıların beyanını alan hakimlik, savcının talebini kabul ederek, gözaltı süresini 4 gün uzattı.

Gözaltındaki 10 şüpheli, bu işlemin ardından tekrar emniyete götürüldü.

4 şüpheliye yeniden tebligatta bulunuldu

Öte yandan, soruşturma kapsamında emniyete gelmeleri için daha önce tebligat yapılan 4 şüpheliye, pazartesi müracaat etmeleri için bir kez daha tebligatta bulunulduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 4 Nisan'da bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise 3 gün içinde emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabiliyor

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise 4 günü geçemiyor. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması nedeniyle gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabiliyor.

Gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin karar, cumhuriyet savcısının istemi üzerine yakalanan kişi dinlenilmek suretiyle hakim tarafından veriliyor. Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem, cumhuriyet savcısı veya cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine kolluk güçleri tarafından yapılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çakal Carlos’tan çarpıcı uyarı: Erdoğan kendini korumalı
Dünya

Çakal Carlos’tan çarpıcı uyarı: Erdoğan kendini korumalı

"Çakal Carlos" lakabıyla tanınan Baran dergisi yazarı Salim Muhammed, 'Fransa Erdoğan’ın İslâmcılığına Düşman' başlıklı yazısında çarpıcı if..
Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? AK Parti'den flaş açıklama
Gündem

Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? AK Parti'den flaş açıklama

Ramazan ayında yeni tip koronavirüse karşı yeni tedbir kararlarının alınıp alınmayacağına ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmu..
Çin ve Türkiye'den sonra Rusya da açıkladı! Başlıyoruz
Ekonomi

Çin ve Türkiye'den sonra Rusya da açıkladı! Başlıyoruz

Çin ve Türkiye'nin ardından Rusya da dijital para için adımını attı. Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, üretecekleri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay