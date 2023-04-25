Elvir Balic'ten Fenerbahçeli futbolcu için şok sözler

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u kendi evinde konuk etti. Heyecan dolu maç 3-3'lük skorla sona erdi. Müsabakanın ardından eski futbolcu Elvir Balic, karşılaşmayı Tivibu Spor'da yorumladı. Bunun yanında Balic, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusuna dikkat çeken sözler kullandı.

Çok duygulu ve öfkeli olduğunu söyleyen Elvir Balic, "Çok doluyum, öfkeliyim. Bence kaybedilmiş bir şampiyonluk Jesus'a yazar. Son haftalarda kazanıyordu Fenerbahçe ama nasıl kazanıyor onu söylüyorduk, bırakın Dünya Kupası öncesindeki futbolu artık iyice uzaklaşmıştı oyunundan" dedi.

Fenerbahçe'nin ezbere oynadığını dile getiren Balic, "Artık Fenerbahçe o kadar ezbere oynuyor ki, nereden bakarsan bak artık Fenerbahçe'yi herkes çözüyor. Neresinden bakarsan bak iyi değil Fenerbahçe. Hangi değişiklikler olur, ilk kim çıkar gibi sorsan dışarıda taraftara yüzde 90 herkes bilir. Bunda Jesus en büyük etken" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli futbolcuların yavaş oynadıklarını ifade eden eski futbolcu, "Fenerbahçe kadro her ne kadar doğru da olsa iyi başlamadı bence. Emre Mor, Arda, Valencia, Pedro, Alioski, Mert Hakan. Ciddi ofansif kadroyla çıktılar. Fenerbahçe daha stresli ve baskı altında gibiydi. Baskı kuramadı ve yavaş oynadılar. Öyle veya böyle 1-0 öne geçti, dedik ki Fenerbahçe rahatladı ama öyle olmadı" sözlerini sarf etti.

Jesus'un tercihlerini eleştiren Elvir Balic, "İlk gol 25'te oldu. Bu şekilde ikinciye üçüncüye gider dedik. İlk yarı da böyle bitti. İstanbulspor ofansif anlamda güçleniyor ve gol atmaya çalışıyor, haftalardır söylüyoruz Arao sevdasından vazgeçmiyor bir de Crespo'yu sokuyor oyuna Jesus. Sıkıştığın anda sana yardımcı olacak kaç tane oyuncun var? Bir de buna Jesus'un yaptığı değişiklikler 2 tane defansif oyuncu. Neden 2'ye 3'e gitmiyorsun" dedi.

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Arda Güler hakkında konuşan Balic, "Arda'nın oyunu gölgede kaldı ona çok üzüldüm. Çok güzel goller attı. Fenerbahçe taraftarı adına da çok üzüldüm. Senin rakibin puan kaybediyor, bugün alınan beraberlik! Konya maçında Galatasaray kaybetti fırsatı kaçırdın, bugün yine fırsat geldi ve eze eze yenmen gerekiyordu yenemedin. Bana göre bırakılan iki puan, oyun da eksik. Çok üzgünüm ne diyeceğimi de bilemiyorum. Fenerbahçe'de Arda dışında Valencia da bazen, bunların dışında sorumluluk alacak oyuncu kim soruyorum ben" sözlerini kullandı.

Fatih Tekke'yi tebrik eden eski futbolcu, "İstanbulspor rakibini güzel analiz etti ve 1 puanı hak ederek aldı. İyi top oynadılar Fatih Tekke'yi de tebrik ediyorum ama 45 bin kişinin önünde bu sonuç nasıl oluyor? Kazanmak zorundaydın bu nasıl olabilir ya!" ifadelerini kullandı.

Samet Akaydın'ın performansı hakkında konuşan Elvir Balic, "Defansın darmadağın, kim ne oynuyor belli değil. Galatasaray'ı sayıyoruz, Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Adekugbe. Fenerbahçe'de Ferdi tamam, Alioski diğer tarafta. Samet'i konuşmak istemiyorum. Çocuğa üzülüyorum, biraz dinlendirmek lazım, olmuyor artık. Golde hatası vardı geçen hafta, belli ki kaldıramıyorsun. 3'tane gol yiyorsun bugün, yeme" açıklamalarında bulundu.