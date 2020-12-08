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Ekonomi Elvan: "İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti kalmayacak."
Ekonomi

Elvan: "İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti kalmayacak."

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:33:31 -
Elvan: "İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti kalmayacak."
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