Elon Musk’tan trafik açıklaması! Gittikçe büyüyecek

Elon Musk trafik açıklaması gündeme birçok konunun oturmasına neden oldu. Sadece 15 dakikalık bir yol bile trafik nedeniyle bir buçuk saate çıkabiliyor. Büyük şehirlerdeki nüfusun ve yollardaki araç sayısının her geçen gün ciddi ölçüde artması bu durumu tetikliyor.

Gelecekte uçan araçlar veya yer altında giden otomobiller sayesinde trafiğin önemli ölçüde azalacağı tahmin ediliyordu. Fakat Elon Musk o konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Kendisi trafiğin önümüzdeki yıllarda azalmayacağını söyledi. Hatta tam aksine trafik daha fazla artacak. Üstelik bu durumun en önemli nedenlerinden bir tanesi de otonom araçlar olacak.

Elon musk genellikle gerçekçi açıklamaları ile biliniyor. Kendisi otonom araçların trafiği daha büyük bir sorun haline getireceğini düşünüyor. Yaptığı açıklamalara baktığımızda trafik sorununu çözmek için icat edilen yöntemlerin pek işe yaramayacağını belirtti.

Konu ile ilgili röportaj veren ünlü girişimci trafik probleminin her geçen gün daha fazla artacağını söyledi. Otonom araçların bu trafik sıkışıklığına önemli ölçüde etki edeceğini belirtti. Elbette bu etki olumsuz yönde olacak. Her ne kadar otonom araçların trafikte hayat kurtaracağı söylense bile yine de o buna katılmıyor. Yollardaki araç sayısı artacak ve hayalet trafik nedeniyle işler daha kötüye gidecek.

Elon Musk trafik açıklaması ile birlikte kafalarda soru işareti yarattı. Fakat kendisi otonom sistemlerin geliştirilmesi ile birlikte uzun vadede trafik sıkışıklığının azalabileceğini söyledi. Ancak şimdilik otonom araçlar böyle bir özelliğe sahip değil.