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Dünya Elon Musk'tan solcuları kızdıracak çıkış! 'Herkesten nefret ediyorlar'
Dünya

Elon Musk'tan solcuları kızdıracak çıkış! 'Herkesten nefret ediyorlar'

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, solcuları kızdıracak bir açıklama yaptı. 'Aşırı sol, kendileri dahil herkesten nefret ediyor!' diyen Musk, aşırı sağ taraftarı olmadığını da vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 17:50:00 -
Elon Musk'tan solcuları kızdıracak çıkış! 'Herkesten nefret ediyorlar'

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan ve son olarak dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasıyla gündeme gelen Elon Musk, solcuları kızdıracak bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, solcuların kendileri dahil herkesten nefret ettiğini söyledi.

Musk Twitter hesabından yaptığı iki paylaşımda şunları söyledi:

Sol, kendileri dahil herkesten nefret ediyor! Ama ben de aşırı sağ taraftarı değilim. Daha az nefret ve daha çok sevgiye sahip olalım."

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