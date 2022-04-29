Elon Musk'tan solcuları kızdıracak çıkış! 'Herkesten nefret ediyorlar'

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan ve son olarak dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasıyla gündeme gelen Elon Musk, solcuları kızdıracak bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, solcuların kendileri dahil herkesten nefret ettiğini söyledi.

Musk Twitter hesabından yaptığı iki paylaşımda şunları söyledi:

Sol, kendileri dahil herkesten nefret ediyor! Ama ben de aşırı sağ taraftarı değilim. Daha az nefret ve daha çok sevgiye sahip olalım."