  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Elon Musk Putin'e meydan okudu!
Dünya

Elon Musk Putin'e meydan okudu!

Dünyanın en zenginleri listesinde bulunan Space X'in kurucusu Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i düelloya davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 15:19:00 -
Elon Musk Putin'e meydan okudu!

Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmesiyle beraber Rus saldırıları aralıksız devam ederken Elon Musk'tan Ukrayna'ya ilişkin mesajlar yayınlamaya devam ediyor.

ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk geçtiğimiz günlerde ile video konferans yöntemiyle Ukrayna lideri Volodamir Zelenski ile görüşmüştü.

Putin'e meydan okudu

Musk, bu kez de Rus lider Putin'e meydan okudu. Sosyal medyadan teke tek düelloya davet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay