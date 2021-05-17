Elon Musk bir tweet attı, Bitcoin dibe çakıldı! Dikkat çeken uyarı

Tesla'nın patronu Elon Musk'ın kripto para piyasasını karıştıran paylaşımları devam ediyor.

Milyarder iş insanı daha önce çevreci nedenlerle Bitcoin'i eleştirirken, son paylaşımında da Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri satabileceği yönünde sinyaller verdi.

Musk, Mr. Whale isimli bir twitter adresinden yapılan "Bitcoin yatırımcıları önümüzdeki çeyrekte Tesla'nın elinde tuttuğu Bitcoin'leri sattığını fark ettikleri zaman kendilerini tokatlayacaklar. Elon Musk’a yönelik nefret göz önüne alındığında, onu suçlamazdım..." paylaşımına "Kesinlikle" diye yanıt verdi.

Musk, Twitter'da kripto para birimi konusundaki duruşunu eleştiren birkaç farklı kullanıcıya da tepki gösterdi.

Musk'ın bu paylaşımının ardından Bitcoin 42 bin dolara kadar geriledi. Böylelikle kripto parada Cuma gününe kıyasla 4 bin dolarlık geri çekilme kaydedildi.

Tüm Bitcoin'leri satmış olabilir

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın satın aldığı 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'leri sattığı ya da satacağına yönelik beklentilerin de satışlarda etkili olduğu iddia ediliyor.

Musk: Bitcoın'le Tesla satışı durduruldu

Milyarder iş adamı Elon Musk kripto paralara ilgisini her fırsatta dile getirse de oluşturduğu beklentilerle yatırımcıları zarara da uğratabiliyor. Kripto para birimi Bitcoin'e 1.5 milyar dolar yatıran Tesla, bundan sonra Bitcoin ile otomobil satışı yapmayacak. Bunu açıklayan Elon Musk sebep olarak ise Bitcoin transferi için harcanan enerjiyi örnek göstererek çevreciliği ön plana çıkardı.

Ethereum da düşüşte

En popüler ikinci kripto para birimleri arasında yer alan Ethereum da hızlı düşüşe sahne oldu. Geçtiğimiz gün 4170 dolara kadar yükselen Ethereum bugün 3172 dolara geriledi. Bir günlük kayıp Ethereum'da yüzde 24'e ulaşmış oldu.

Dogecoin de dalgalı seyrediyor

Geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın NBC'de Dogecoin'e ilişkin kritik açıklamalar yapacağı beklentisiyle 6 lirayı aşan Dogecoin 4 lira seviyelerinde denge buldu.

"Paranız pul olabilir" uyarısı

Kripto para piyasasına yeni girdiyseniz öncelikle küçük miktarlarla işlem yapmaya başlayın. İşlemlerin nasıl gerçekleştiğini, gün sonunda yüzdesel değerleri gördükten sonra bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğünüzde işlemlerinizi artırmayı düşünebilirsiniz. Unutulmamalı ki tüm paranız bir anda kaybolabilir. Kripto para piyasalarında marj aralığı olmadığı için çok sert kayıplar ya da kazançlar sağlayabilirsiniz. Bu konuya ilişkin henüz yetkilendirilmiş kurumlar ve kişiler olmadığı için kripto para önerisinde bulunanlara güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medyada kripto para işlemiyle küçük paralarla büyük servetler edindiğine dair yapılan yayın ve reklamlara da itibar edilmemesi gerekiyor.