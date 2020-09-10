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Ekonomi Elon Musk bir günde en çok para kaybeden isim olarak tarihe geçti
Ekonomi

Elon Musk bir günde en çok para kaybeden isim olarak tarihe geçti

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tesla hisselerinin çakılmasıyla birlikte servetinden 16,5 milyar dolar kaybederek 1 günde en çok para kaybeden isim oldu. Musk'ı takip eden isim ise 7,9 milyar dolarlık kayıp ile, dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Jeff Bezos oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 05:56:00 -
Elon Musk bir günde en çok para kaybeden isim olarak tarihe geçti

Dev elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirket hisselerinin çakılmasıyla birlikte servetinden 16,5 milyar dolar kaybetti. Böylece Musk, 1 günde en fazla para kaybeden isim olarak tarihe geçti. Musk'ı takip eden isim ise, dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Jeff Bezos oldu.

Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 6'ncı; Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre ise 8'inci sırada yer alıyordu. Musk'ın bu büyük kaybı, bir borsa gününde yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.

185 milyar dolarlık toplam serveti ile dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Amazon CEO'su Jeff Bezos ise, son borsa gününde yaşadığı 7,9 milyar dolarlık kayıp ile Elon Musk'ı takip eden isim oldu.

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