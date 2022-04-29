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Dünya Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi satmak zorunda kaldı! İşte sebebi...
Dünya

Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi satmak zorunda kaldı! İşte sebebi...

44 milyar dolara sosyal medya devi Twitter'ı satın alan Elon Musk, bu meblağın 21 milyar dolarını doğrudan kendi servetinden karşıladı. Musk'ın satın alma için 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattığı açıklanırken, beklenen gelişme sonrası Tesla hisseleri son 5 günde yüzde 13.5 düştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 09:31:00 -
Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi satmak zorunda kaldı! İşte sebebi...

Tesla CEO'su Elan Musk, SEC'e yaptığı bildirimde 4 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattığını bildirdi. Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da Tesla'da daha fazla hisse satışı planlamadığını ifade etti.

Tesla'daki Payının Yüzde 2.6'sı

SEC'e yapılan bildirime göre Musk, salı ve çarşamba günü toplam 4,4 milyon Tesla hissesi sattı. Bu, Musk'ın Tesla'daki payının yüzde 2.6'sına denk geliyor.

5 Günde Yüzde 13.5 Değer Kaybetti

44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk, bu satın almanın 21 milyar dolarını doğrudan kendi servetinden karşılayacak. Dolayısıyla ünlü milyarderin Tesla hissesi satması beklenen bir gelişmeydi. Tesla hisseleri bu beklentiyle son 5 günde yüzde 13.5 düşerken hisselerin aylık kaybı yüzde 20.2'yi buldu.

Servetinin Önemli Kısmı Tesla Ve Spacex Hisselerinden

Forbes verilerine göre 246 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın servetinin önemli bir bölümü elindeki Tesla ve SpaceX hisselerinden oluşuyor.

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