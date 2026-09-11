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Kadın - Aile Elma Şerbeti... O kürü yemek kilolar kontrol altına almayı sağlıyor! Yağ yakan kürün işte özellikleri
Kadın - Aile

Elma Şerbeti... O kürü yemek kilolar kontrol altına almayı sağlıyor! Yağ yakan kürün işte özellikleri

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Elma Şerbeti... O kürü yemek kilolar kontrol altına almayı sağlıyor! Yağ yakan kürün işte özellikleri

Ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen yabani elma, orman elması ve yeşil elma gibi bir çok elma türüne yoğun ilgi vardır. Elma, yüksek lif ve su içeriği sayesinde tokluk hissi yaratarak kilo kontrol altına alabilir. sağlıklı bir diyet sürecine destek olur. Özellikle ödem atan yağ yakan 'Yeşil Elma Kürü' metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına ve ödem atmaya yardımcı olur. İşte herkesin evinde yapabileceği sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşılan Ödem Atan Yağ Yakan Yeşil Elma Kürü...


Elma Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler;

1. 5 kilo elma (2 tanesinin kabuğunu rendeleyip içine atalım, renk için elmaları da 4′ e bölüp kaynatalım.)
1. 5 litre su
1 tatlı kaşığı tarçın
10 yemek kaşığı şeker
5-7 adet buz
Renk için :

Yeşil gıda boyası (Çok çok az, zaten hafif yeşil oluyor şerbet.)

Elma Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır?

Elmaları 4′ e bölelim, tencereye koyalım, suyunu katalım. Su hafif ısınınca 10 kaşık şekeri ve 1 tatlı kaşığı tarçını katalım. Kaynayana kadar bekleyin, elmalar püre gibi oluyor. Bir tülbentten süzelim, soğurken de gıda boyası atalım. Son olarak içine 5-7 adet buz atalım şerbet servise hazır. Afiyet olsun.

Yağ Yakıcı Yeşil Elma Kürü Tarif

iMalzemeler:2 adet yeşil elma
1 adet limon (yarısı sıkılacak, yarısı dilimlenecek)
1 çubuk tarçın1 tatlı kaşığı tane karabiber
1 tatlı kaşığı kuru karanfil
2 litre su

Ödem Atan Yağ Yakan Yeşil Elma Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?

2 litre suyun içine elmayı doğrayalım.

1 limonu sıkıp yarım limonu içine ekleyip zencefili rendeleyip tarçını karabiberi ve karanfili ekleyip 15 -17 dakika kaynatalım.

Elmalar şişene kadar.

Geceden hazırlayıp sabah kalkar kalkmaz 1 büyük bardak içip devamını gün içinde içip bu kürü bitirip ertesi günü tekrar yapabilirsiniz.

Elma çayımızın özelliği bulundurduğu zengin lifler sayesinde tok tutucu olması iştahı kapatması ve ayni zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını sağlamasıdır.

Yağ yakan elma kürün işte özellikleri

özellikle yeşil elma, tarçın, limon ve zencefil gibi doğal malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşan, metabolizmayı hızlandıran ve ödem atmayı sağlayan etkili bir detoks içeceğidir. Düşük kalorili yapısı ve zengin lif içeriği sayesinde diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alır.

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